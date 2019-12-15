الخليج 365.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس فى جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»: يجب الوقوف أمام الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية.. الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم.. ولا يجب ترك أفريقيا وحدها فى المواجهة بقدرات اقتصادية وأمنية محدودة واقرأ أيضا.. واقرأ أيضا.. رسائل حاسمة من السيسى فى منتدى شباب العالم: قوانين الأمم المتحدة ليست عصرية.. والمنظمة تحتاج للتطوير.. الدول الصغيرة تدفع ثمن صراعات الدول الكبرى.. والمثل يقول: «عندما تتصارع الفيلة لا تسأل عن العشب».. لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها.. ولا بديل عن استعادة الدولة الوطنية Advertisements مفاجأة أبوالغيط: 2011 ليست ربيعاً عربياً.. وزادت أطماع تركيا فى المنطقة.. 500 ألف سورى فقدوا أرواحهم.. 5 ملايين غادروا بلادهم.. ليبيا تهدمت.. وعادت الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن مفاجأة أبوالغيط: 2011 ليست ربيعاً عربياً.. وزادت أطماع تركيا فى المنطقة.. 500 ألف سورى فقدوا أرواحهم.. 5 ملايين غادروا بلادهم.. ليبيا تهدمت.. وعادت الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن وزير الخارجية: الإرهاب تنامى فى المنطقة بعد 2011 ولا تستطيع دولة بمفردها مواجهة الظاهرة مفوض سابق بالاتحاد الأوروبى يبرئ اللاجئين من الإرهاب.. وأمين «التعاون الإسلامى»: الإنترنت خطر على العالم مفوض سابق بالاتحاد الأوروبى يبرئ اللاجئين من الإرهاب.. وأمين «التعاون الإسلامى»: الإنترنت خطر على العالم مسؤول أممى: 250 مليون شخص حول العالم على وشك المجاعة

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