شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكشاك تقديم حلوى الكريسماس لزوار منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى مقر عقد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ أكشاك تقدم حلوى مجانية خاصة بأعياد الكريسماس للمشاركين بمنتدى شباب العالم، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نسخته الثالثة، كما تزينت الساحات الخارجية من المنتدى بزينة الكريسماس.

وجذبت الحلوى والتى تم إعدادها على أشكال بابا نويل وشجرة الكريسماس المشاركين فى المنتدى بالإضافة إلى الزينة بألوانها الباهرة.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وبمشاركة 8 آلاف شاب من معظم جول العالم، والمنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.