

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الأحد. تلقى مأمور قسم شرطة البدرشين إشارة من مستشفى البدرشين المركزي بوصول الطفلة "ح.إ" جثة هامدة. التحريات الأولية أفادت بأن الطفلة تعرضت لصعق كهربائي بسبب توصيلة كهربائية غير آمنة أمام منزلها بجزيرة "أبو غريب" أصابها بهبوط حاد في الدورة الدموية لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "وصلة مكشوفة" تودي بحياة طفلة صعقا بالكهرباء في البدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.