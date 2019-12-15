تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا بتهمة قتل عاطل في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله لسرقته.

كان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا يفيد استقبالها جثة لذكر "مجهول الهوية " وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن.

ودلت التحريات وجمع المعلومات أن المجني عليه "و. ا" 40 عاطل، بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. ت "، 47 سنة، عاطل، مسجل خطر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، واعترف بأنه منذ أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية، غافله المجني عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها 250 جنيهًا "حصيلة تسوله بالطريق العام" ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنه نافذة محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.