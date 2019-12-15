وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق النيوزلندية أمام البرتقال المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، نجاح الحجر الزراعي في فتح سوق نيوزيلندا أمام صادرات البرتقال المصري لأول مرة بعد مباحثات وزيارات فنية استمرت أكثر من عامين.

وقال وزير الزراعة- في تصريح اليوم الأحد- إنه تم توقيع بروتوكول التصدير بين الحجر الزراعي المصري والحجر النيوزيلندي، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية؛ لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت ارتفاع حجم الصادرات إلى أكثر من 5 ملايين طن في الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الماضي.