الإفتاء: منتدى شباب العالم رسالة سلام وتنمية في مواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة أن مؤتمر شباب العالم الذي يُعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 يمثل رسالة سلام وتنمية، تسهم في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأوضح المرصد- في بيان اليوم الأحد- أن انعقاد المنتدى في سيناء الآن أوضح دليل على نجاح جهود الدولة بكافة مؤسساتها في مواجهة الإرهاب وأبلغ رد على مروجي الشائعات والمشككين في هذه الجهود، مضيفا أن منتدى شباب العالم حظي باهتمام القيادة السياسية منذ بداية الدعوة إليه في أبريل 2017، حين أعلن الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسماعيلية، مشاركته للشباب المصري في دعوة الشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي سيقام بمدينة شرم الشيخ؛ لينقل للعالم رسالة سلام وتنمية ومحبة من أرض مصر.

وأشار المرصد إلى أن الإعداد المبكر للمنتدى، والذي تقوده مؤسسة الرئاسة بكل اهتمام وعناية، وتعاونها وزارة الخارجية، سيكون له الأثر الفعال في نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه، مؤكدا أن منتدى شباب العالم يعتبر فرصة للشباب من جميع دول العالم، للحوار الجاد والمباشر سواء مع بعضه البعض أو مع صناع القرار والمسئولين حول العالم؛ حيث يتم من خلاله مناقشة كافة القضايا التي تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تُسهم في جعل العالم مكاناً أفضل.

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يضم برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحوا أفكارهم ويتبادلوا تجاربهم. ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وأكد المرصد أن المنتدي بمناقشته لهذه القضايا وما سيطرحه من رؤى وأفكار وحلول يسهم بفعالية في مواجهة التطرف والإرهاب فهو يقدم للشباب خطاب تنمية وسلام وأمل في مواجهة الإرهاب والتخريب والإحباط.

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