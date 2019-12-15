رئيسة القومي للمرأة: منتدى شباب العالم منصة دولية تحاكي منصات الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ- (أ ش أ):

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن منتدى شباب العالم منصة دولية لتبادل الأفكار تحاكي المنصات الخاصة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المنتدى اكتسب الأهمية الدولية المطلوبة.

وأضافت مرسي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش مشاركتها في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بمدينة (شرم الشيخ) - أن الاهتمام بالمنتدى يتزايد كل عام بدليل أنه كان هناك 300 ألف طلب لحضور المنتدى، كما أن الشباب المشارك في الفعاليات كل شاب منهم لديه قصة نجاح ملهمة يريد أن يستفيد منها الحضور بالمنتدي ويرويها للعالم" لافتة إلى أن جلسات المنتدى في غاية الأهمية ودائما المرأة موجودة بقوة في كل جلسات المنتدى منذ إطلاق النسخة الأولى.

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وأعربت رئيس القومي للمرأة عن دعمها لرائدات الأعمال المشاركات في المنتدى.. مطالبة بأن يكون هناك حوار دائم بشان المشروعات الحرة وتشجيع الشباب على ابتكار أفكار جديدة للعمل والتخلي عن فكرة الوظيفة.

ووجهت مرسي رسالة للشباب.. قائلة " لا يوجد مستحيل لتحقيق أحلامكم.. كنت أتمنى أن يعيش جيلي هذه التجربة المحترفة التي تعزز التبادل الفكري بين شباب العالم" مؤكدة أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية قوية ومؤمنة بالمرأة وتمكين الشباب وتطوير أفكاره.

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