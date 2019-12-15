أخبار مصر | جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح "مودة" يجذب المشاركين بمنتدي شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي مدار اليومين الماضيين من منتدي شباب العالم، حرصت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي التواجد بالجناح الخاص بمشروع الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية مودة والذي شهد إقبال كبير من المشاركين بالمنتدي للتعرف علي مشروع مودة وأهدافه وكيفية الحصول علي المواد التدريبية الخاصة بالمشروع.

وألتقت والي بعدد من الشباب المشارك بالمنتدي واطلعتهم علي المحتوى التدريبي والمنصة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها غدا الاثنين.