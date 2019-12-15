أخبار مصر | أحمد القاضي متحدثا باسم وزارة الأوقاف

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كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد كلا من الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشئون الدعوة والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير عام الدعوة والبر بأوقاف القاهرة بتسيير أعمال مدير عام الإرشاد الديني.



وكلف الوزير الدكتور طارق محمد صبري مدير الدعوة بأوقاف القاهرة بتسيير أعمال مدير عام الدعوة والبر بالقاهرة، والدكتور أحمد كامل عبد السميع القاضي مذيع أول بإذاعة القرآن الكريم متحدثًا إعلاميًّا للوزارة.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتمكين الشباب والدفع بهم في مفاصل العمل العلمي والقيادي