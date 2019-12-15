أخبار مصر | النقل تعلن توريد ماكينات صيانة للسكة الحديد بـ 8.5 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل تعلن توريد ماكينات صيانة للسكة الحديد بـ 8.5 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، على أهمية دعم شركات الصيانة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمعدات الحديثة للقيام بأعمال الصيانة وتجديد السكة وانشاء الخطوط الجديدة عند البدء في تنفيذها بمستوى متميز فنيا.

حيث استعرض الوزير أعمال تجديد وصيانة خطوط السكة التي تقوم بها الشركات والموقف الفني للماكينات والأجهزة الموجودة بكلا الشركتين وكذلك آخر المستجدات الخاصة بتوريد ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U لسكك حديد مصر، من شركة بلاتر النمساوية.

وتعتبر الماكينة من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، والتي تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، واجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب والتي من المخطط ان يتم توريدها في الربع الثاني من العام القادم.

كما بحث الوزير موقف توريد عدد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو وموقف توريد عدد 2 ونش حمولة 40 طن تم التعاقد عليها بقيمة 8.5 مليون يورو، موليا اهتماما كبيرا برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، بما يساهم في معدلات نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعا موسعا مع شركتي «المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية"ايرتراك"، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة "ايجيفراي" التابعتين لهيئة السكك الحديدية والمتخصصتين في اعمال تجديد وصيانة السكة لمتابعة معدلات تجديد وصيانة خطوط السكة الحديد وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.