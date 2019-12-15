أخبار مصر | أبرز رسائل السيسي فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، صباح اليوم الأحد وحرص الرئيس على توجيه عدة رسائل.

وترصد "الفجبر" أبرز رسائل السيسى فى ثانى يوم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وتضمنت:

- الهدف من منتدى شباب العالم هو الاستماع لبعضنا البعض من أجل الاستماع لتنوع الفكر في تناول الموضوع الواحد- الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها في الإنسان وتقدمه لتحقيق أهداف سياسية، والجريمة المنظمة وأي شيء يحدث الإرهاب ساتر وغطاء له.- خطورة الإرهاب تتمثل فى استخدام الفكر والعقيدة من اجل تحقيق اهداف سياسية وأن هناك الكثير من الدول تستخدم العديد من الأدوات والابتكارات ارهابية من اجل تحقيق مصالحها.- الارهاب بدأ فى مصر منذ الخمسينيات من القرن الماضى ولكن تأثيرا اصبح كبير في فى الاونة الاخيرة.- عندما ترغب الدولة الداعمة للإرهاب في هز استقرار مصر تبدأ فى استخدام الارهاب من اجل تنفيذ عملية ارهابية او 2 من أجل التأثير على قطاع السياحة وبالتالي التأثير على الدولة المصرية.- مصر كانت ستكون أكثر الدول دمار بسبب كثرة سكانها ولكن أجهزة المخابرات كانت تفهم أطماع الإرهاب.- لدينا اصرار على تحقيق التنمية الى جانب مكافحة الإرهاب مشيرا "التنمية في مصر كانت بنفس مستوى قتال الإرهاب".

- ظاهرة الإرهاب تنمو ولا تقل، وأوروبا ستتضرر كثيرًا من العناصر الإرهابية التي تعود بعد انتهاء مهمتها في سوريا.

- محاربة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي.

- تنظيم السلام فى العالم يحتاج إلى تطوير منظمة الأمم المتحدة حتى تستطيع أن تجاري التحديات الناتجة عن تطور الإنسان.

- الدول الكبرى والمتقدمة بقدراتها يتصارعون معا، والدول الصغيرة تدفع الثمن".

- المصالح هي الأداة والمحرك الرئيسي في حركة الدول في العالم".