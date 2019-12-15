مصر | التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة طفلة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة طفلة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بتشريح جثة طفلة مجهولة الهوية، ملقاة أمام أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، للتصريح بالدفن فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لتفريغها، للتوصل لأسرتها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إخطارا من مسئول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات.

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وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين بالمعاينة أن الجثة لطفلة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر 4 سنوات، ترتدي ملابس رثة "ترنج قديم".

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن الوفاة إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، مرجحا زمن الوفاة منذ يومين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

