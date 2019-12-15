مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أسوان الكلية، اليوم، تجديد حبس 35 متهمًا بأسوان 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر"، والمهتمين فيها بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

والمتهمون هم كل من:

١- حمدى محمد عبدالقادر آدم

٢- أحمد محمد على حسن

٣- حامد سليم عيسى أحمد

٤- محمود احمد جلال صالح

٥- صديق جبريل حسين أحمد

٦- مصطفى سيد أحمد محمود

٧- عبده محمد عبدالباسط حامد

٨- محمد محمود علي عبدالحفيظ

٩- أسامة إسماعيل جادالله إسماعيل

١٠- عاطف حسن عباس حسن

١١- مصطفى عثمان السيد احمد

١٢- عبدالمنعم فاروق سيد سعد

١٣- محمد سعدى ربيع أحمد

١٤- صابر محمد أحمد محمود

١٥- عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦- عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم

١٧- أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

١٨- عرفة جبريل محمد جاد

١٩- محمد شعبان شحات عثمان

٢٠- محمد عبد الوهاب كرار عبدالله

٢١- إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢- عبدالحميد محمد أحمد حمدان

٢٣- طه أحمد طه أحمد

٢٤- أحمد عثمان محمد حامد

٢٥- فراج محمود محمد على

٢٦- حسن أحمد يوسف على

٢٧- محمد يحيى على حسين

٢٨- صبري محمد آدم اسماعيل

٢٩- حسين بدرى حامد أحمد

٣٠- الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١- عربي عبدالباسط حسين جابر

٣٢- مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣- مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤- محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥- عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي