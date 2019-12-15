مصر | كثافات مرورية بطريق شبرامنت إثر وقوع حادث تصادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بطريق شبرامنت إثر وقوع حادث تصادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق شبرامنت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونصف نقل، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق شبرامنت، بنطاق مركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، ووجود مصابين.

وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة نصف نقل بالطريق اصطدمت بسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة مستقلي السيارتين، وجار نقلهما إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، والعمل على سحب الكثافات المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.