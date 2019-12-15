مصر | الحبس سنة لسائق بتهمة مقاومة السلطات في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لسائق بتهمة مقاومة السلطات في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "حسنين.أ" سائق بالحبس سنة، لاتهامه بمقاومة السلطات وحيازة سلاح ناري في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "حسنين.أ"، سائق، تهمة استعمال التهديد مع أحد رجال الضبط القضائي، وهو نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، بأن أشهر في وجهه سلاح ناري، ليمنعه بغير حق عن أداء وظيفته وهو إلقاء القبض عليه، نظرًا لأن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1985 لسنة 2017.

وكما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة أسلحة نارية بدون تصريح.