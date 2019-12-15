مصر | "بيصورني في السرير".. اعترافات صادمة لسيدة طعنت زوجها بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيصورني في السرير".. اعترافات صادمة لسيدة طعنت زوجها بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل تعدي سيدة على زوجها بالضرب بمدينة 6 أكتوبر، لتصويره لها مقاطع فيديو وقت جماعهما، وتبين أنهما متزوجين منذ 7 سنوات، ولديهما طفلين.

وأضافت التحريات أنه دائم الشجار معها والتعدي عليها بالضرب، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه، مبينة إلى أن الزوج صور لها مقاطع وصور مخلة لها وقت جماعهما لتهديدها وقت طلبها الطلاق.

وواصلت التحريات إلى أنه قبل الواقعة، أرسل المجني عليه لزوجته على هاتفها المحمول، صور وفيديوهات لها وقت جماعهما، وبعدها مسحها، لكن زوجته شاهدتهم قبل مسحهم، مما أثار غضبها، وتشاجرت معه: "أنت بتصورني في السرير"، واستلت سكين ثم طعنته بصدره.

وكانت سددت سيدة طعنة نافذة بصدر زوجها، لتصويره لها مقاطع فيديو خلال جماعهما، لتهديدها حال طلبها الطلاق، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بورود إشارة من مستشفى أكتوبر العام بوصول موظف بمستشفى المنيل، 31 سنة، مقيم الحي السادس عمارات الـ 103 دائرة القسم بمصاب بجرح طعني بالصدر.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام زوجته 30 سنة بطعنة بسبب وجود خلافات دائمة بينهما وتعديه عليها بالضرب وطلبت منه الطلاق كذا مرة إلا أنها علمت مؤخرا قيامه بتصويرها خلال جماعهما لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى الأمر الذي أثار حفيظتها وطعنته بالسكينة في صدره.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.