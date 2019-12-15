شكرا لقرائتكم خبر عن مختبر منتدى شباب العالم يواصل دعمه لرواد الأعمال الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعالية مختبر منتدى شباب العالم «WYF Labs»، صباح الأحد، بحضور عدد من المتحدثين المتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا وعدد كبير من الشباب المشارك في فعاليات المنتدى من مختلف الجنسيات.

وقدمت هنوادة أبويوسف، خلال الفعالية، نبذة مختصرة عن «WYF Labs» وخبرتها في مجال التسويق ومساعدة الشركات الناشئة وإيجاد الحلول المتكاملة لدعم الشركات الناشئة.

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واستعرضت رؤيتها ورسالتها، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال 29 متحدثا من 13 دولة، سيقومون بدورهم بعرض 30 شركة ناشئة، وهناك 33 متحدثا عن 36 شركة ناشئة أخرى في 4 ورش عمل مختلفة من 17 دولة.

وتحدثت لمياء الرشيدي عن تجربة أمير شريف مؤسس «شركة وظف» وأشهر رواد العمال في المنطقة العربية، وقامت بتعريف Ecosystem Stakeholders وهو عبارة عن شبكة علاقات بين رواد الأعمال وقطاع الأعمال العام والخاص والتمويل وشبكة دعم رواد الاعمال، ومن خلال تلك العلاقات يتم تحقيق التعاون الحقيقي والدعم الكافي للشركات الناشئة.

فيما يتم تشجيع رواد الأعمال في مدينة اسوان والبدء في إنشاء مشروعات مختلفة وتقوم الدولة بدعمهم وتمويلهم للتوسع والنمو، يتم دعم وتمويل رواد الأعمال بالدورات التدريبية المناسبة لهم في مختلف المحافظات من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية لرفع جودة التدريب والتعليم مثل كورسيرا.