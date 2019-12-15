شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد يكشف كواليس حديثه مع السيسي: مؤتمرات الشباب مبايعة مبكرة للجيل القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والمستشار الأكاديمى للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، كواليس حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش منتدى الشباب في شرم الشيخ.

كان السيسي تفقد الجناح الخاص بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتقى بالدكتور عبدالمنعم سعيد، والعميد خالد عكاشة، مدير المركز وذلك على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

وقال «سعيد» في تصريشحات، الأحد: «الحديث مع الرئيس السيسي كان يسير بسلاسة وتحدثنا عن مراكز الأبحاث في مصر ودروها الهام، ولم نطلب شيء بخصوص تسهيل عملنا، لكن تحدثنا عن اهتمامنا أن نكون مركز متقدم».

وأضاف: «رسالتنا ذات توجهين أحدهما للداخل والآخر الخارج»، وتابع: «نحن أول محطة يمر عليها الرئيس بالمنتدى، والرئيس السيسي يتطلع لوجود عدد من مراكز الأبحاث في مصر، لأنها مهمة لأي دولة تريد أن تتقدم». وتابع «سعيد»: «المراكز جزء مهم من عملية نشر الوعي بالمشروع المصري للتنمية الذي يتبناه الرئيس، وتحدثت مع الرئيس في أن دور المراكز هام، وإننا نريد أن ننافس على المستوى الدولي، والرئيس قال إنه مستعد لدعمنا».

وعن رأيه في منتدى الشباب بشرم الشيخ قال «سعيد»: «رأيي أن كل مؤتمرات الشباب نوع من المبايعة المبكرة للجيل القادم، وتعمل على تعليم الجيل بالتحديات التي يواجهها الآن وفيما بعد، وتعمل على إعداد جيل جديد لقيادة البلد خلال الـ10 سنوات المقبلة».