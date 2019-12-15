شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن التمثال شبية أبو الهول بمنطقة تونا الجبل المُكتشف حديثًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الآثار، أمس، عن اكتشافها لتمثال ملكى صغير الحجم على هيئة تمثال أبو الهول حارس أهرامات الجيزة الثلاث منذ آلاف السنين، بمنطقة كوم اللولى بمقبرة تونا الجبل بمحافظة المنيا، على الضفاف الغربية لنهرالنيل.

ويأتي اكتشاف التمثال ضمن مجموعة من الاكتشافات التي تشمل مومياوات ومقابر وتوابيت حجرية وخشبية عُثر عليها على مدار الثلاث سنوات الماضية بمنطقة تونا الجبل.

وأوضحت وزارة الآثار من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أبرز ملامح التمثال التي نرصدها لكم في السطور التالية:

1. يشبة التمثال أبو الهول ورابض على قاعدة مستطيلة.

2. التمثال مصنوع من الحجر الجيري.

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3. يبلغ ارتفاع التمثال من القاعدة 35 سنتيميترا وطولة 55 سنتيمتر.

4. يتسم التمثال بملامح وجه وتفاصيل واضحة وجميل.

5. يعكس التمثال مدى مهارة الفنان المصرى القديم.

6. التمثال موضوع للحماية من اللصوص، بسبب ثراء منطقة تونا الجبل بالعديد من المومياوات، والعديد من التوابيت الحجرية والخشبية، وآبار للدفن.

7. المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تمثال شبية لأبو الهول بمنطقة تونا الجبل.

8. عثرت البعثة على مجموعة من التماثيل المصنوعة من الفاينس الأزرق، للمعبزد «بس»، واستراكات من الفخار، واورنى من الفخار مختلفة الاشكال والاحجام.