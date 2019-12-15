شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» تناقش مشاركة الشركات والسلاسل في المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، لاجتماع طارئ، الأحد، شارك فيه رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة وأصحاب الشركات والمصانع والسلاسل التجارية لمناقشة المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ودعم المواطنين بسلع مخفضة.

وقال «العربي» إن باب الاشتراك مفتوح بالنسبة لمنتسبي الغرف التجارية في مختلف الأنشطة من خلال الاستمارات التي صممها الاتحاد للمشاركة في المبادرة وجرى توزيعها على منتسبي الغرف التجارية والتي تشمل كافة بيانات الشركات والسلاسل والمصانع والسلع وكمياتها المتاحة ونسب الخصم للمواطنين.

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وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الدور المهم لقيادات الدولة في المبادرات الماضية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين، مشيدا بتدخل رئيس الجمهورية من خلال مبادرة جديدة لدعم السوق وزيادة المبيعات، فضلا عن دعم المواطنين.

وتوقع «العربي» أن تحقق المبادرة المنتظر الإعلان عنها بداية يناير المقبل ولمدة 6 شهور نجاحا كبيرا نتيجة تعاون الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذها، خاصة أنها مبادرة تحتاجها السوق، لذا يجب دعمها مجتمعيا بشكل كبير لتحقق النجاح.

شارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وعدد كبير من أصحاب الشركات والمصانع والسلاسل التجارية التي أبدت رغبتها في تلبية طلب رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة في المبادرة وتقديم خصومات كبيرة على السلع.