شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ ملك البحرين بيوم الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة البحرين في القاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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