شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل آخر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبدالعظيم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لشروعه في قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما .

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من عام 2013، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وصول «محمد. ع. م» عامل للمستشفى العام مصابا بخرطوش بالعين .

وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة، «فتحى. م. الـ» عاطل ومقيم بندر بلبيس، والذي أعد سلاح ناري فرد خرطوش وتعدي به على المجني عليه ما أدي لإصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما. تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .