شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات من الحادية عشرة، مساء الأحد، حتى الخامسة فجر الاثنين، لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور، وعمل صيانة بمحطة معالجه شركس وشرق قليوب.

أهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.