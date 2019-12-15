جناح "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يجذب ضيوف منتدى شباب العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمنتدى شباب العالم على التواجد بجناح مشروع " مودة" الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية والذى شهد إقبالا كبيرا من المشاركين بالمنتدى للتعرف على مشروع "مودة" وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع .
والتقت غادة والى بعدد من الشباب المشارك بالمنتدى وأطلعتهم على المحتوى التدريبى لمشروع مودة والمنصة الإلكترونية التى سيتم إطلاقها غدا الاثنين.
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