شكرا لقرائتكم خبر عن جناح "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يجذب ضيوف منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمنتدى شباب العالم على التواجد بجناح مشروع " مودة" الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية والذى شهد إقبالا كبيرا من المشاركين بالمنتدى للتعرف على مشروع "مودة" وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع .

والتقت غادة والى بعدد من الشباب المشارك بالمنتدى وأطلعتهم على المحتوى التدريبى لمشروع مودة والمنصة الإلكترونية التى سيتم إطلاقها غدا الاثنين.