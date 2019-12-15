شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول قبرصى بمنتدى الشباب: الاتفاق التركى الليبى مخالف للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد فوتيس فوتيو المفوض الرئاسى القبرصى للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، بالاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، مشددا على أن هذه الاتفاقية مخالفة للقانون الدولى لأنها تعطى حقا حصريا لأنقرة فى التنقيب بالمنطقة الاقتصادية.

ودعا المفوض الرئاسى القبرصى خلال جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط"، ضمن منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى احترام سيادة الدول والقانون الدولى فيما يتعلق بالاتفاقية، متهمًا تركيا باحتلال 73 % من قبرص، قائلا: "تواجه قبرص مشكلة كبيرة تتمثل فى الهجرة غير الشرعية واللاجئين خاصة أن تركيا تحتل 73 % من دولتنا ومعظم المهاجرين يأتون من المنطقة المحتلة".

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وجدد المسؤول القبرصى التزام بلاده الكامل تجاه اللاجئين وفق توجيهات الاتحاد الأوروبى.