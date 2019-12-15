شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع لبنان بمنتدى الشباب: المؤسسة العسكرية ساهمت فى الحفاظ على الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، أن منتدى شباب العالم من أقوى الأمور للتغيير فى المجتمع انطلاقا من أهمية دور الشباب، مقترحا بأن يعقد منتدى شباب العالم شراكة مع منتديات أخرى شبيهة فى كل دول العالم.

وأضاف وزير اللبنانى خلال كلمته فى جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية استطاعت تخطى الأزمة بفضل المؤسسة العسكرية وكيفية التعاون للحفاظ على الدولة بحكمة، مشددا على دور الشباب وقيامه بالتوعية للحفاظ على الدولة والجيش والمؤسسة العسكرية والتعبير عن الرأى دون أى محاولات خارجية للتأثير عليهم.