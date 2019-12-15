الإدارة العامة للمرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اﻹدارة العامة للمرور، عن متابعتها الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
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