شكرا لقرائتكم خبر عن من أصل مغربي.. تعرف على ممثلة فرنسا التي ألقت كلمتها بحضور السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم والتي شارك بها عدد من ممثلي الدول المختلفة ومن ضمنهم النائبة الفرنسية أمل أميليا لاكرافي عضوة في المجلس الوطني الفرنسي عن الدائرة العاشرة لفرنسيي المهجر، والتي تنتمي لأصول مغربية.

المصري اليوم يرصد معلومات عن النائبة الفرنسية من أصل عربي التي ألقت كلمتها خلال الجلسة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

1. من مواليد 1978، وولدت في المغرب ثم انتقلت إلى فرنسا وهي في عامها الثاني.

2. عاشت في عدة مدن في فرنسا كان أولها ليون ثم ألبرتفيل ثم سانت كوينتين ثم استقرت في نانتيز.

3. توفى والدها وهي لا تزال في مرحلة الطفولة.

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4. تمكنت من الدراسة ومتابعة التعليم العالي بناءً على أساس تكافؤ الفرص والجدارة، وحصلت على دبلوم في المحاسبة.

5. بدأت حياتها العملية كمراقب إداري، ثم بدأت مسؤليتها في وقت مبكر، إذ تولت منصب المدير المالي للشركة التي تعمل بها وهي في عامها الالسادس والعشريين.

6. لديها اهتمامات بقارتها الأم، كما قالت في تصريحات صحفية لها، حيث أنشأت رابطتين لتقديم الخدمات الإنسانية لشعوب قدمت من خلالهما خدمات تشمل قوافل طبية لقرى نائية بأفريقيا ومولت آبار للمياة خاصة في تشاد.

7. لم يمنعها اهتمامها بتقديم خدمات لقارة أفريقيا، عن تقديم خدمات لفرنسا، فقد كانت جزء من احتياطي مواطن الدفاع السيبراني منذ هجمات تشارلي إبيدو لإعطاء فرنسا ما قدمته لها وفقًا لالتزامها الوطني بحسب تصريحاتها الصحفية.

8. من أولوياتها تعليم اللغة الفرنسية داخل فرنسا وخارجها.

9. هي سياسية فرنسية منذ 2017، وعملت كعضو في الجمعية الوطنية للحي العاشر من الشعب الفرنسي الذين يعيشون في الخارج.