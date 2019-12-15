شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لمواكبة علوم الدين والتشريع للعصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أهمية وضع استراتيجية محددة لمواكبة علوم الدين والتشريع للعصر، وأهمية تطوير التعليم العالي والاهتمام بجودة التعليم، في الوقت الذي يهتم فيه العالم كله بجودة التعليم، مؤكدًا أن الدين الإسلامي هو أول من اهتم بالجودة وإتقان العمل.

جاء ذلك خلال حضوره حفل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود، التابعة لجامعة الأزهر، بمناسبة حصولها على اعتماد الجودة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر عن الوجه البحري، والدكتور أحمد سعد ناجي، عميد كلية اللغة العربية، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ومحمد كجك، رئيس مدينة إيتاي البارود.

وأشاد المفتى بالجهد المبذول من كلية اللغة العربية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والإداريين للوصول إلى هذا الإنجاز الذي يأتي تحقيقًا لرسالة الجامعة ورؤيتها نحو التطوير، واعترافًا من الهيئة القومية لضمان الجودة بكفاءة البرامج العلمية التي تقدمها الكلية لطلابها وأنهم يستطيعون المنافسة محليًا وعربيًا وعالميًا في مجالات تخصصاتهم العلمية.

وثمّنت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، دور الأزهر ورجال الدين في خدمة الوطن وتثقيفهم دينيًا وفكريًا واجتماعيًا، ودور الجامعات وكل المؤسسات الدينية والتعليمية في رفع الوعي لدى الطلاب وتوسيع نطاق إدراكهم الفكرى حول سماحة الدين الإسلامى الذي يدعو للتفاهم والسلام.

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ووجهت الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لما يقوم به الأزهر من دور مهم لنهضة المجتمع منذ إنشائه، مؤكدةً أن الاهتمام بالتعليم هو ضمن أولويات واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن نسير على نهجه.

وأكدت «بلبع» أن احتفالية الجودة في كلية اللغة العربية تُعد يومًا تاريخيًا، وتأكيدًا أن جامعة الأزهر تحت قيادة الشيخ أحمد الطيب، تضع ضمن أهم أولوياتها ومسؤولياتها اعتماد كلياتها كمؤسسة تعليمية، بما ينعكس ذلك على العمل وتطبيق المفهوم الشامل للجودة ومعايير قياس الأداء.

وتعتبر كلية اللغة العربية بإيتاي البارود هي الكلية الوحيدة المتخصصة في تدريس اللغة العربية، وأُنشئت عام ١٩٨١، وتضم مركزًا للتدريب اللغوي لراغبي دراسة اللغة العربية من خارج الجامعة، ومتحفًا لقسم التاريخ والحضارة، ومسرحًا لعرض الأعمال المسرحية لتسهيل المناهج على الطلاب، وتضم قسمًا للتعليم عن بُعد، وبوابة إلكترونية، وتسعى لتأسيس منظومة إلكترونية للامتحانات.

واستقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدكتور شوقى علام، عقب الاحتفالية، وأكد المحافظ دور الجامعات الحكومية والأزهرية في العمل على تخريج جيل متميز قادر على المنافسة على كل المستويات الداخلية والخارجية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة نشر ثقافة الجودة ووصولها إلى جميع أفراد الجامعة لتدعيم مسيرة الإصلاح والالتزام الأخلاقي بين أبناء الجامعة، مضيفًا اعتزاز المحافظة بالدكتور شوقي علام، ابن مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وأحد أهم الرموز الدينية التي تفخر بها مصر والعالم الإسلامي، والذى تُبرز آراؤه وسطية وسماحة الدين الإسلامي والبعد عن التطرف والغلو.