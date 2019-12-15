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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 47 ألف قرص مجهول المصدر في مخزن غير مرخص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام إدارة الصيدلة، حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة، لمداهمة أحد مخازن الأدوية غير المرخصة بمدينة الإبراهيمية، نظرًا لورود معلومات تفيد قيامه بالاتجار في الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون، مما يعرّض صحة المواطنين للخطر.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 47 ألفًا و343 قرصًا وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة معدة للبيع بالجملة، في مكان غير مرخص له الاتجار والتوزيع على الصيدليات، منها غير مسجل بوزارة الصحة المصرية ومجهول المصدر، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة، مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع.
تم تحريز المضبوطات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 10 دفاتر إيصالات تسلّم نقدية مستخدمة في تسجيل تعاملات المخزن غير المرخص، وعدد من الفواتير الصادرة التي تفيد تعاملات المخزن في التوزيع بالجملة على صيدليات دون ترخيص لذلك.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة مركز الإبراهيمية.
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