شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «إحنا تأذينا من تطورات الأوضاع في ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»: «الهجرة لها أسباب كثيرة، منها الإرهاب، لكن في أسباب أخرى مثل (التصحر)، الناس بتهاجر للداخل».

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وأضاف: «حصل هجرة لمئات الألوف من الشباب اللى كانوا بيعملوا في ليبيا، عادوا إلى مصر، إحنا تأذينا من تطورات الأوضاع في ليبيا، لكن إحنا مشينا في برنامج بنية غير مسبوق، نتائج البرنامج نقلت مصر لمستوى تاني من التنمية، كل الدول قالت لنا (إزاي قدرتوا تعملوا ده في 5 سنين؟)».

وتابع: «من ضمن احترام الاختلاف واحترام التنوع الموجود في العالم، إن محدش يكلمنا إن قيمه وممارساته هي الأَوْلَى بالتطبيق، نحن مختلفون في استقبالنا للإصلاحات، ومختلفون في درجات رقينا، محدش يفرض التغيير».

كان الرئيس السيسي افتتح، مساء السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين، إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.