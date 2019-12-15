شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيي الدين: منتدى شباب العالم يضاهي المنتديات والمؤتمرات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه يشارك لأول مرة في فعاليات منتدى شباب العالم، مشيدًا بالإعداد المتميز لفعاليات المنتدى الذي يضاهي المؤتمرات والمنتديات الكبرى.

وأضاف «محيي الدين»، في تصريحاته، أن المنتدى يشهد مشاركة أعداد غفيرة يمثلون ما يزيد على 150 دولة من مختلف دول العالم، فضلا عن مشاركات المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، مبديًا إعجابه بالإعداد المتميز لفعاليات المنتدى وورش عمله وجلساته وموضوعاته، حيث إن كل جلسة كان يقف وراءها إعداد من عدة شهور، فكل الملفات مفتوحة وبها إعداد جيد، كما أن المنتدى يقدم خبرات وتجارب ناجحة.

وأشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي إلى أن مصر أصبحت تلعب في ملاعب مختلفة كالملعب الإقليمي ومنطقة المتوسط وأفريقيا والمنطقة العربية، مشددًا على أن مصر لديها اهتمام بدول الجوار والقارة الأفريقية، كما أن الرئيس السيسي أكد في مناقشاته بالمنتدى على أمور يمسها الجميع، خاصة الدول التي تعاني من تهديد الأمن والسلم.