شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «الجيش الوطني مالوش أهواء.. همُه الوطن فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة» بمنتدى شباب العالم: «بدل ما إحنا بنضيع وقت، لو سوريا استعادت استقرارها بسرعة، ملايين اللاجئين في كل الدول، هيرجعوا سوريا مرة أخرى».

وأضاف: «انتوا قاعدين تقولوا هنودّيهم فين؟ الحل إن بلادهم تستوعبهم، الحل إن البلاد ترفع إيديها عن سوريا، سيبوا الناس تعيش». وعن الوضع في ليبيا، قال السيسي: «ليبيا بقت دولة معبر، أمننا القومي في مصر مربوط بليبيا، كان ممكن نتدخل، لكن إحنا احترمنا ظروف ليبيا».

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وتابع السيسي: «ما يحدث في لبنان كان تداعيا نتيجة موقف حصل، لو الأمر تطور في لبنان، هايبقى عندنا سوريا ولبنان، الأزمة مبقتش على قد سوريا، لكن هايبقى في مشكلة أكبر»، مضيفًا: «نطالب باستعادة الدولة الوطنية إلى مكانتها، نستعيد الدول اللى فقدت سيادتها الوطنية، الجيوش الوطنية هي المسؤولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها، الجيش الوطني مالوش أهواء، همه الوطن فقط، الدولة الوحيدة اللى نجت في المنطقة هي مصر، لأن جيشها كده».

وأردف: «مصر لم تتآمر على أحد، ممكن حد يقول (انتوا بتعرّضوا أمنكم للخطر)، لكن إحنا مصرين نحل مسائلنا كلها من خلال الحوار والتفاوض والصبر».

كان الرئيس السيسي افتتح، مساء السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.