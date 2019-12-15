شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «مبنقولش عندنا لاجئين بنقول عليهم ضيوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة «سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة»: «إذا كنا بنتكلم عن الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، إذا كنا مش قادرين نعمل حل حاسم، نقدر نعمل حل مرحلي، اللى حصل خلال العشر سنين اللى فاتوا أوجد حالة من عدم التوازن الأمني في الإقليم، كان في نظام وشكل من أشكال الاستقرار، لكن تم العبث بهذا النظام، واللى إحنا بنشوف آثاره في سوريا وليبيا ونيجيريا والصومال».

وأضاف: «لما قولنا عودة الدولة الوطنية مكنش انحياز لنظام، كان انحياز لحالة استقرار المنطقة، أنتم بتتكلموا عن لاجئين موجودين في مصر، مبنقولش عليهم لاجئين، بنقول ضيوف».

كان الرئيس السيسي افتتح، مساء السبت، فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين، إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.