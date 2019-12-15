شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج السعودية: مصر في المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول خروجًا للمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول خروجًا للمعتمرين بـ53 ألفًا و962 معتمرًا، وهو مطابق للأرقام والإحصائيات التي أعلنتها غرفة السياحة وبوابة العمرة المصرية، مما يؤكد نجاح المنظومة الإلكترونية الجديدة للعمرة.

وجاء في الإحصائية الأسبوعية لوزارة الحج والعمرة السعودية أنه تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة لأداء العمرة، حيث احتلت مصر المرتبة السادسة كأكثر الدول خروجًا للمعتمرين، وأن المملكة استقبلت مليونًا و501 ألف و673 معتمرًا، عبر الرحلات الجوية، و65 ألفًا و63 معتمرًا، عن طريق النقل البري، و18 ألف معتمر، عن طريق العبارات البحرية، حيث تصدرت دولة باكستان قائمة الدول الأكثر خروجًا للمعتمرين بـ411 ألفًا و140 معتمرًا، تليها إندونيسيا بـ368 ألفًا و193 معتمرًا، ثم الهند بـ221 ألفًا و956 معتمرًا، ثم ماليزيا بـ97 ألفًا و709 معتمرين، ثم تركيا بـ65 ألفًا و83 معتمرًا.

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واحتلت مصر بـ53 ألفًا و962 معتمرًا، المركز السادس، وفى المركز السابع بنجلاديش بـ47 ألفًا و962 معتمرًا، تليها الجزائر بـ45 ألفًا و950 معتمرًا، ثم الإمارات 29 ألفًا و544 معتمرًا، ثم الأردن 23 ألفًا و926 معتمرًا.

وأكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن هذه الأرقام تتسق مع الأرقام المسجلة على بوابة العمرة المصرية، التي أعلنت أنه تم إصدار أكثر من ٦٠ ألف باركود للمعتمرين منذ انطلاق البوابة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة الأولى من العمرة تشهد عادة إقبالًا على السفر، ثم تتراجع الأرقام مرة أخرى قبل أن تعاود الزيادة مع قرب موسم الذروة برجب وشعبان ورمضان، مؤكدًا أن هذه الأرقام تؤكد وجود استقرار في العرض والطلب بسوق العمرة، وأن هناك استقرارًا في المنظومة بشكل عام.

وفي سياق متصل، أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، المستشار التنفيذي، المتحدث الرسمي باسم بوابة العمرة المصرية، أن العمل في البوابة يسير بخطى ثابتة وراسخة دون مشاكل، مشيرًا إلى أن رحلات المعتمرين تنطلق باستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية، وليس مطار القاهرة فقط، وهناك متابعة على مدار الساعة مع إدارة الجوازات التي يبذل رجالها جهدًا كبيرًا لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين.

وأضاف «إبراهيم» أن هناك تعاونا كبيرا من كل الجهات منذ إنشاء بوابة العمرة المصرية لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن، بفضل هذا التعاون الذي شكّل منظومة رائعة من العمل الجماعي، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين.