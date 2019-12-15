شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع مدير عام منظمة «فاو» التعاون التنموي بمجالات الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، بشرم الشيخ، شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة الفاو في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كل المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030».

وأوضح المتحدث الرسمي أن مدير عام منظمة الفاو أشاد من جانبه بالتعاون الجاري مع مصر في عدد من المجالات، مستعرضًا المشروعات التي تنفذها المنظمة في هذا الخصوص، خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا الالتزام بدعم المشروعات الجديدة في مصر بما يتناسب مع الأولويات المصرية، لا سيما فيما يتعلق باستقدام وتطبيق التكنولوجيات الزراعية الحديثة، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية، والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية، وإصلاح نظم الري لترشيد استخدام المياه.

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة، وكذا كيفية التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.