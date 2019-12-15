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شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يفتتح المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الأحد، فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
حضر الافتتاح لفيف من قيادات الأزهر، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى 32 من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية.
وشهد المعرض مشاركة ملحوظة من كل المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية بأعمال مبهرة، نالت إعجاب الزائرين.
وأكد وكيل الأزهر أن طلاب الأزهر لديهم القدرة على المشاركة في كل المجالات لما لديهم من إمكانات تجعلهم قادرين على المشاركة في كل الفعاليات التي تحرص على إظهار النماذج المبدعة، مؤكدًا أن شيخ الأزهر يولي اهتماما بالغا بالمواهب.
وتضمنت أعمال الطلاب والطالبات لوحات فنية رائعة، كان منها صور للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مجدي يعقوب، العالم المصرى الكبير، والدكتور أحمد زويل، رحمه الله، بالإضافة للاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، بجانب مجسمات لأشهر المساجد.
وتستمر فعاليات المعرض، الذي ينظمه قطاع المعاهد الأزهرية، حتى، الثلاثاء 17 ديسمبر، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
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