شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور تظهر تفاعل وزيرة التخطيط مع الشباب فى منتدى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، على التفاعل بشكل كبير مع الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم، المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ. والتقطت هالة السعيد عددا كبيرا من الصور مع الشباب التى حرصت على التواجد بينهم، ونشرتهم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليهم: "من فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.. رسالة سلام من مدينة السلام".



حساب الدكتورة هالة السعيد

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وأعلنت السعيد خلال جلسات المؤتمر عن تدريب 21 ألف موظف بالجهاز الإدارى مع مؤسسات دولية ومحلية، وإنشاء الرئيس أكاديمية وطنية لتأهيل الشباب على القيادة حيث أصبح من بين هؤلاء الشباب نواب وزراء ومحافظين.



الدكتورة هالة السعيد



مشاركة هالة السعيد فى منتدى شباب العالم



مشاركة وزيرة التخطيط فى منتدى شباب العالم

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي جائزة مصر للتميز الحكومى لتحفيز التطور فى الجهاز الإدارى بعد إهماله لعقود، وفاز بها عناصر كثيرة من العاملين المتميزين بالجهاز الإدارى، وقالت إن رقمنة الخدمات تقلل الفساد من فصل مقدم ومتلقى الخدمة.



هالة السعيد فى المنتدى



هالة السعيد فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ



هالة السعيد فى منتدى شباب العالم

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وبمشاركة 8 آلاف شاب من معظم جول العالم، والمنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.