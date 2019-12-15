شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بإزالة آثار الأمطار من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على مدار الساعة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات للتعامل مع مياه الأمطار ومتابعة فرق الطوارئ المشكلة للتدخل السريع فى أية أمور طارئة حيث شهدت مناطق متفرقة بالجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والقليوبية والسويس ومطروح والبحيرة والغربية سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة فى الصباح الباكر وذلك على خلفية موجة الطقس السيء وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار.

وشدد اللواء محمود شعراوى، فى بيان لوزارة التنمية المحلية صادر اليوم الأحد، على ضرورة متابعة القيادات المحلية ميدانيًا للإجراءات التى يتم اتخاذها وتوجيه عربات شفط مياه إضافية لأماكن تجمع الأمطار وإزالة أية أضرار قد تسببها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين مع موافاة غرفة العمليات المركزية بالوزارة بتقارير دورية على مدار اليوم.

وتابع اللواء شعراوى الإجراءات التى قامت بها المحافظات المشار إليها حيث تم مراجعة خطة انتشار المعدات وإيجاد محاور مرورية وطرق بديلة للطرق المزدحمة نتيجة سقوط الأمطار والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة تسليك شبكات الصرف لاستيعاب مياه الأمطار.

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