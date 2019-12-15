المركزى للمحاسبات يشارك باجتماع الأجهزة العليا للرقابة وهيئات مكافحـة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى اجتماع التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة والهيئات المعنية بمكافحـة الفساد الذى تم عقده على مدار يومى 14 و15 ديسمبر لإبراز دور الأجهزة العليا للرقابة فى مكافحة الفساد. Advertisements وألقى المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كلمة خلال الاجتماع حول "أهمية دور التدريـب والتطوير للعامليـن فى مجال مكافحة الفسـاد". ويأتى ذلك على هامش اجتماع الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذى سيشارك فيه رئيس الجهاز خلال الفترة 16 - 20 ديسمبر فى أبو ظبى بالإمارات.

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