شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث مالطا الرئاسى تطالب بتوصياتها بمنتدى الشباب دول العالم خلق فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت مارى لويز كوليرو بريكا، رئيس مالطا الأسبق، وممثل عن رئيس الجمهورية، توصيتها بجلسة جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط، بمنتدى شباب العالم فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى :"يجب أن يكون ممثلى من كل دول العالم والحكومات والهيئات الخاصة وأصحاب الشركات لانهم ممثلين فى المنتدى، وسيسهم فى خلق فرص عمل، وتعزيز حماية العاملين وحماية حقوق الإنسان على الوجه الخاص".

وأضافت بريكا، فى توصيتها، بالجلسة، أن دور الشباب مهم للغاية، وعلينا أشراك الشباب بشكل مباشر لنضمن أن الشباب أنفسهم هم جزء من الحوار، مضيفا أن الشباب يمكنهم التأثير على السياسات التى تقرب بين الدول والشعوب بدلا من تقليد الثقة، أنتم قادة الغد".