شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية وافقت على تواجد اللاجئين داخل أراضيها، قائلا: "إذا كانت النتيجة يعقدوا فى مصر.. يعقدوا فى مصر ولا نتحمل أمام أنفسنا وأمام التاريخ والإنسانية أن نكون السبب فى قتلهم.. ولا يتوجدوا فى معسكرات".
وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "تعزيز الحوار بين دول المتوسط"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أنه غير مقبول أن يتم التعامل مع هؤلاء اللاجئين بشكل سلبى، متابعا: "لهم تجارة وأشغال وشركات فى مصر على أفضل ما يكون".
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