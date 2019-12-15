شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقى مدير عام "فاو" ويشيد بالتعاون بالأمن الغذائى والتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بشرم الشيخ شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومنظمة الفاو فى مجالات الأمن الغذائى والتنمية الزراعية، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدمًا فى كافة المجالات التى من شأنها تحقيق التنمية الزراعية، لا سيما فى ضوء الأهمية التى توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعى كأحد المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادى، وذلك ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030".

وأوضح المتحدث الرسمى أن مدير عام منظمة الفاو أشاد من جانبه بالتعاون الجارى مع مصر فى عدد من المجالات، مستعرضًا المشروعات التى تنفذها المنظمة فى هذا الخصوص خلال الفترة الراهنة، ومؤكدًا الالتزام بدعم المشروعات الجديدة فى مصر بما يتناسب مع الأولويات المصرية، لا سيما فيما يتعلق باستقدام وتطبيق التكنولوجيات الزراعية الحديثة، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية، والاستخدام الأمثل للأراضى الزراعية، وإصلاح نظم الرى لترشيد استخدام المياه.

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون التنموى بين مصر والدول الأفريقية والمنظمة، وكذا كيفية التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائى فى القارة الأفريقية.