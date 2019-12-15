مسئولة بحكومة مالطا: الرئيس السيسى أعطى الشباب فرصة لخلق تغيير إيجابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مسئولة بحكومة مالطا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مخاطبة شباب العالم على منصة منتدى شباب العالم، والتى تعد مهمة للغاية لإعطاء الشباب فرصة لخلق تغير إيجابى فى الدول. وأضافت خلال جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدول تدمج المهاجرين فى الاقتصاد لتساعد الدولة فى النهوض، مؤكدة أن العنف والحرب والكوارث البيئية تدفع الناس للهجر. Advertisements وتابعت أنه فى أواخر 8 سنوات مرت مالطا بتحولات كبيرة فى مجال البنية التحتية والاستثمار، وتزايد السكان 100 ألف على الأقل، على الرغم من أن مساحتها 300 ألف كيلو مربع، وبفضل التنمية نحن بحاجة لرفع معدل التوظيف، ولعام القادم سنحتاج إلى 10 الأف عامل.

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