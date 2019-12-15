الرئيس السيسى: مصر نجت من مصير صعب بسبب تماسك جيشها ووحدته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت الدولة الوحيدة التى نجت من المصير الصعب الذى واجهته العديد من دول المنطقة خلال السنوات الماضية، بسبب تماسك جيشها قائلا: "مصر جيشها كده مسلم ومسيحى جنب بعض وزى بعض.. ومن أقصى الصعيد لأقصى الغرب والشرق.. كلنا زي بعض.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة "تعزيز الحوار بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن الجيش الوطنى يعمل وفق توجهات وطنية وبالتالى هو المسئول عن الاستقرار والأمن، دون الحاجة إلى مليشيات أو قوى أخرى تنازع الاستقرار داخل الدولة.
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