شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى بشارع الهرم فى الجيزة بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منذ قليل شارع الهرم فى الاتجاه القادم من المريوطية، وحتى مبنى محافظة الجيزة، زحام مرورى، بسبب زيادة الأحمال، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير أمام قائدى المركبات.

كما شهد الشارع فى الاتجاه القادم من مبنى المحافظة وحتى المريوطية، سيولة نسبية فى حركة السير، مع وجود زحام خفيف بمحطة الطالبية.