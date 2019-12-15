شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى بشارع الهرم فى الجيزة بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منذ قليل شارع الهرم فى الاتجاه القادم من المريوطية، وحتى مبنى محافظة الجيزة، زحام مرورى، بسبب زيادة الأحمال، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير أمام قائدى المركبات.
كما شهد الشارع فى الاتجاه القادم من مبنى المحافظة وحتى المريوطية، سيولة نسبية فى حركة السير، مع وجود زحام خفيف بمحطة الطالبية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زحام مرورى بشارع الهرم فى الجيزة بسبب زيادة الأحمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.