الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 651 لسنه 2019 بمادتيه والتى نص على: مادة 1 ينشأ بأكاديمة السادات للعلوم الإدارية الصادر بإعادة تنظيمها لقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنه 2004 المشار إليه كليتى " الحاسباب والمعلومات –اللغات والترجمه". وفى مادته الثانيه نص على ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

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