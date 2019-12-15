شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: المنطقة العربية أصبحت تعانى من تسلسل أزمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المنطقة العربية تعانى من تسلسل أزمات بشكل مستمر، وأصبح لدينا أزمة ويترب عليها أزمة ، مضيفا الآن نرى ما يحدث فى لبنان تداعى نتيجة موقف ولكن ما هو الموقف إذا تطور الأمر فى لبنان أكثر من ذلك، وأصبح عندنا سوريا وقد يكون لدينا لبنان".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن لبنان يوجد بها 2 مليون لاجئ داخل لبنان بجانب مواطنين الدولة.. لا قدر الله ما الموقف إذا تعقدت الأزمة أكبر ما هو عليه الآن.. ورأينا لا قدر الله نزوح إلى اوروبا أو دول جوار أخرى.
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