شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم اليونانى بمنتدى الشباب: تركيا لا تنفذ اتفاقية المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صوفيا زاكاركي، نائب وزير التعليم باليونان، إن تركيا لا تتبع ولا تنفذ الاتفاقية التى أبرمت فى مارس 2016 وكانت سبب زيادة المهاجرين فى اليونان، ولا زالت التدفقات مستمرة، ولكن علينا احتواء هذه الأزمة وتقديمها بطريقة فعالة للدولة.

Advertisements

وأضافت خلال جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر البلد الثانى للجميع، مقدمة الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مضيفة أن اليونان تعمل على الأطفال المهاجرة وتعليمها المهارات الرقمية والاجتماعية من أجل ضمان لهم النجاح، وفى السياق ذاته نقدم للأطفال الجانب الإنسانى ونعلمهم قيم حقوق الإنسان ومساعدة الأطفال وجعلهم أكثر سماحا.

وتابعت أن اليونان تحاول نقدم وحدات تعليميه فى قيم التطوع، وكذلك مبادئ ادماج الشباب الذين أتوا إلى اليونان، مؤكدا أن اليونان استقبل 100 ألف لاجئ خلال الأزمة الماضية منذ 2015، ومنهم 5 الآف طفل من القصر دون مرافق، من ذويهم وتم وضع الية لدخول الأطفال قطاع التعليم ونجح الأمر، وحاليا فى مراحل التعليم باليونان، وكثلك يوجد الفى طفل يعيشون فى مراكز ايواء للاجئين.