تأجيل محاكمة زوجة شادي محمد بتهمة سرقة شقته لـ 22 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد، وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر، للنطق بالحكم.
ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.
وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.
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